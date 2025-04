LIVRO homenageia 6 educadores falecidos em acidente trágico

Professor Fábio Gabriel foi um dos autores

Um e-book foi editado por um grupo de professores e funcionários de escola do norte do Paraná em homenagem aos educadores falecidos: Andreia Lemes Santana; Aparecida Lúcia da Cunha; Ederson Camiloti; Joana D’Arc Franco Bertoni; Lucilene Prates Tomaz Saidle e Silvia Regina Gomes.

O grupo denominado COLETIVO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DO NORTE DO PARANÁ procurou pessoas que conheceram a trajetória pessoal e profissional dos educadores citados e se dispuseram a conceder entrevistas enaltecendo e homenageando o legado dos educadores.

Um acidente vitimou os citados educadores no dia 11 de agosto de 2022 na BR 376 a caminho de Curitiba. Seis pessoas morreram no local de forma imediata e o motorista, Miguel Henrique de Souza, motorista da Van, chegou a ser levado para um hospital de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, porém morreu em poucos minutos.

Assim afirma a prefaciadora da obra: “Os professores e funcionários aqui homenageados (no livro) eram mais do que apenas excelentes profissionais; eram verdadeiros amigos, companheiros de jornada, sempre prontos para estender a mão e oferecer um sorriso. Suas vidas foram um exemplo constante de empatia, solidariedade e compromisso com o ensino de qualidade. Lutaram incansavelmente por um futuro melhor para todos, acreditando na força transformadora da educação” — Mércia Miranda Vasconcellos Cunha (Procuradora do Estado do Paraná em Jacarezinho).

O link para acesso ao ebook gratuito é: https://www.editoraschreiben.com/ buscar pelo título do livro

HOMENAGEM A PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS FALECIDOS EM ACIDENTE – “ONTEM, AGORA E SEMPRE PRESENTES!”.

