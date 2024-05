PR-439: Honda/Civic e VW/Voyage COLIDEM

Condutor de um carro fugiu do local

Às 16h10m desta sexta-feira, dia dez, aconteceu batida no KM 62 da PR- 439, em Santo Antônio da Platina.

Um VW/Voyage ( placas de Quatiguá) trafegava no sentido Abatiá ao Entroncamento da BR 153 quando houve o abalroamento transversal com um Honda/Civic (parcialmente identificado) que no momento encontrava-se no trevo de acesso entrando a pista de rolamento da Rodovia P- 439.

A motorista, 52 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Pista simples e tempo bom.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual Platina atendeu a ocorrência.