Hospital Municipal de Ibaiti foca normativas

Durante os encontros, realizados no auditório da Casa de Cultura no final da jornada de trabalho de cada turno, o chefe do executivo explicou as novas normativas de trabalho para cada setor que serão aplicadas no novo Hospital Municipal visando a melhoria no atendimento.

Elas trazem orientações para a enfermagem, atendentes da recepção e administrativos com o objetivo de realizarem um trabalho padronizado com foco no atendimento mais eficaz e humanizado às famílias ibaitienses.

De acordo com Dr. Antonely Carvalho, o município de Ibaiti possui hoje o maior hospital municipal do Norte Pioneiro com instalações de alto padrão de qualidade como os grandes hospitais do Paraná, por isso o treinamento constante das equipes que atuam no hospital é necessário para que em conjunto passam desenvolver um melhor atendimento à população.

“Ibaiti possui hoje uma estrutura hospitalar que merece um melhor atendimento, com eficiência e conforto, nos mais altos padrões de qualidade. Com a padronização de atendimento de nossas equipes de servidores daremos um tratamento mais digno, eficiente e humanizado a toda a nossa população, pois precisamos sempre fazer o melhor e prestar o melhor atendimento à nossas famílias, tratando todos com amor e carinho”, disse.