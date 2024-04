Hospital Regional conquista ‘Adesão Plena’

Alcançou 100% de pontuação em todos indicadores de segurança propostos pela ANVISA.

O Hospital Regional do Norte Pioneiro/FUNEAS foi homenageado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) com a certificação de “Adesão Plena” às Práticas de Segurança do Paciente, referente ao ano de 2023, de acordo com os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A Diretora Geral, Márcia Altvater Vilas Boas, destacou nesta segunda-feira, dia 15, que no ano passado a unidade de saúde “já havia sido contemplada com a certificação de Alta Conformidade, dando um salto neste ano para a certificação de Adesão Plena, demonstrando sempre a evolução dos serviços, visando o melhor atendimento para o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS)”, assinalou, satisfeita.

O certificado de conformidade é concedido com base numa análise criteriosa de 21 indicadores relacionados à segurança do paciente, abrangendo aspectos como prevenção de infecções, higiene, cirurgia segura, entre outros. Esse reconhecimento ressalta não apenas o desempenho exemplar como também motiva os hospitais a impulsionar e sustentar a segurança do paciente de forma coletiva.

Dos 121 hospitais com Unidades de Terapia Intensiva (UTI) existentes no Estado, incluindo Rede Pública e Privada, 31 receberam certificados de “alta conformidade” e apenas 6 foram reconhecidos com o certificado de “Adesão Plena”, ou seja, obtiveram 100% de pontuação em todos os indicadores de segurança propostos, dentre eles está o HRNP/FUNEAS.

A entrega do certificado aconteceu durante a recente 2ª Reunião Técnica de Segurança do Paciente – Hospitais com UTI e Serviços de Diálise, sediada no Conselho Regional de Medicina (CRM), em Curitib (fotos).

O evento reuniu profissionais do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) de diversos hospitais, proporcionando uma significativa troca de experiências para aprimorar a segurança dos pacientes. Representando o Regional esteve a enfermeira do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, Lucivave Gouvea Delfino.

Essa certificação reconhece o comprometimento do hospital norte-pioneirense em seguir protocolos rigorosos de segurança do paciente, refletindo diretamente na melhoria da assistência ofertada aos usuários do SUS.

Márcia Altvater reforçou o agradecimento ao Governador Carlos Massa Ratinho Junior, ao Secretário de Saúde, Beto Preto e ao Presidente da FUNEAS, Marcello Machado, “pelo apoio imprescindível no progresso constante do Hospital Regional do Norte Pioneiro, além de toda a equipe de colaboradores, que realizam um trabalho de excelência na unidade hospitalar”