HOSPITAL Regional do Norte PIONEIRO COMPLETA 18 anos

Neste dia 30 de junho o Hospital Regional do Norte Pioneiro (Santo Antônio da Platina) completou 18 anos. Inaugurado em 30 de junho de 2006, o HRNP teve a construção iniciada em 2001 e finalizada em 2002, teve custo na época de R$ 6 milhões.

O novo presidente da FUNEAS (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná), no lugar de Marcelo Machado, é Geraldo Gentil Biesek, sendo a Diretora Geral do Regional Márcia Cristina Altvater Vilas Boas, Diretor Técnico Guilherme Augusto Faria, Diretora Administrativa Adelita Sanches Garcia e Diretora de Enfermagem Luana Cristina de Souza, sendo essa diretoria há 4 anos, que mantém média de 80 cirurgias e 180 partos mensais.

Biesek já foi Diretor Técnico da FUNEAS e desde 2023 estava na Direção do Hospital Regional do Sudoeste, em Francisco Beltrão.

História do Hospital – Construído no ano de 2001 através de um acordo entre a Prefeitura de Santo Antônio da Platina, Governo Estadual e a Organização Mundial de Saúde (OMS), estava pronto para uso desde 2002. No entanto, sua inauguração foi adiada por quatro anos devido a discussões sobre sua administração e à falta de equipamentos e pessoal qualificado.

A primeira tentativa de colocá-lo em funcionamento ocorreu por meio da Associação de Proteção à Maternidade e Infância (APMI) do município, juntamente com o apoio da Organização Mundial da Família (OMF). No entanto, esse esforço esbarrou na escassez de recursos e na falta descredenciamento das instituições.

Posteriormente, foi decidido que o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) assumiria a gestão do hospital. Contudo, o então Prefeito José Ritti Filho optou por assumir a unidade, com um projeto que incluía a construção de 40 novos quartos para internamento, mas essa iniciativa também não se concretizou.

A abertura do Hospital só começou a se tornar realidade no final de 2005,quando assinado um acordo entre a Secretaria de Saúde do Paraná e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) para gerenciar a unidade. O acordo, assinado em 4 de outubro de 2005 pelo secretário de Saúde do Paraná, Cláudio Xavier, estipulava que o hospital seria gerido em regime de comodato pelo período de 10 anos.

Inicialmente chamado de Hospital Comunitário de Santo Antônio da Platina, o acordo com a Secretaria Estadual de Saúde elevou seu status para Hospital Regional do Norte Pioneiro. Conforme o acordo inicial, a Secretaria Estadual de Saúde repassaria mensalmente R$ 50 mil para a unidade. Esses recursos se somariam às contribuições mensais de cada um dos 26 municípios do Norte Pioneiro para auxiliar na manutenção do hospital.

Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde se comprometeu a fornecer equipamentos médicos e cobrir os custos de eletricidade, água, segurança, limpeza e manutenção do hospital. A administração do hospital seria realizada por um conselho diretor composto por representantes da Secretaria de Saúde, juntamente com os prefeitos José Ritti Filho (Santo Antônio da Platina), Francisco Carlos Molini (Ribeirão Claro) e Isaac Tavares(Carlópolis).

O tempo passou e outros problemas surgiram, mas com a histórica reunião em maio de 2017 reunindo políticos em Curitiba, quando houve a estadualização (o secretário de Saúde era Michele Caputo), tudo começou a mudar.

Um dos deputados mais atuantes no caso foi Luiz Cláudio Romanelli.

Atualmente, a SESA dá todo suporte, inclusive foi referência no Paraná durante a pandemia na gestão de Beto Preto.

