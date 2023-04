Hospital Regional do Norte Pioneiro entre melhores do Paraná

Recebeu classificação de Alta Conformidade

Exclusivo: O Hospital Regional do Norte Pioneiro. de Santo Antônio da Platina, mais uma vez se destaca no cenário estadual. Dos 121 hospitais com Unidades de Terapia Intensiva (UTI) existentes no Estado, 114 participaram da Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente. Esse número corresponde a 94,2% de adesão das unidades. A média nacional para este tipo de avaliação é de 80%. Essa participação resultou em 28 certificados de Alta Conformidade e Adesão Plena às práticas de segurança do paciente para hospitais públicos, filantrópicos e privados com UTI. A certificação é referente ao ano de 2022 e foi atribuída nesta quinta-feira (26) durante a reunião técnica em Curitiba promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para profissionais da área. Com foco na segurança do paciente, o encontro iniciou na quarta-feira (26) e finalizou nesta quinta (27). As enfermeiras Ariane Meira, coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e Lucivane Gouvea, coordenadora do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, e a diretora-geral, Márcia Altvater participaram (foto principal).

Procurada, Márcia declarou ao Npdiario: “Ficamos felizes com essa certificação, pois nos dá a convicção de que estamos no caminho certo. Nosso objetivo, enquanto gestão do Hospital Regional do Norte Pioneiro-FUNEAS, é prestar o melhor atendimento possível aos usuários SUS, com segurança e qualidade”.

Em seguida, adicionou: “Foi é primeira vez que nosso hospital foi contemplado com essa certificação, lembrando que foram apenas quatro hospitais do Paraná”.

Ela entrou na unidade de saúde em junho de 2020 como diretora-administrativa e, em dezembro do mesmo ano, como diretora-geral.

Três unidades pontuaram 100% de todos os indicadores de segurança propostos e 25 hospitais atenderam 67% dos quesitos exigidos pela agência nacional. Os demais obtiveram a classificação de até 66%. A avaliação passa por uma série de critérios e consiste em um instrumento composto por 21 indicadores (de estrutura, processo e gestão de riscos), relacionados às práticas de segurança do paciente. A vigilância sanitária estadual avaliou mais de 5 mil documentos enviados pelas unidades hospitalares com os indicadores. De acordo com a representante da Anvisa em vigilância e monitoramento em serviços de saúde, Magda Machado Costa, que participou do evento, o fato de mais de 90% das unidades aderirem à avaliação é muito positivo no processo de segurança. “Esse número é muito bom. O Paraná está muito bem em relação aos outros estados para a avaliação quanto à identificação de inconformidades. É um grande ciclo de melhoria. Avalia-se em um ano para melhorar no outro e esse trabalho reflete diretamente no paciente”, disse. VIGILÂNCIA ESTADUAL – No Paraná, a análise destas informações é integralmente feita pela Divisão de Vigilância Sanitária em Serviços (DVVSS/CVIS), da Sesa, com base em documentos comprobatórios encaminhados pelos hospitais. O resultado desta análise classifica como serviço de “baixa, média ou alta conformidade” em relação às Práticas de Segurança do Paciente. “Para que consigamos atingir o objetivo de uma assistência ao paciente de uma forma mais segura, a equipe de Segurança do Paciente da Sesa está mobilizada. Queremos motivar os hospitais com UTI, e coletivamente, a impulsionar e sustentar a segurança do paciente, promovendo a qualidade do cuidado prestado”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O encontro é uma das estratégias da vigilância sanitária da Sesa adotada para alinhamento e fortalecimento dessas práticas junto aos hospitais, principalmente pelo fato de o Paraná estar entre os cinco estados com o maior número de unidades hospitalares com UTI do Brasil. AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA – Desde 2016, a Anvisa promove anualmente a “Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente”. Esta iniciativa está apoiada no Plano Integrado de Gestão Sanitária da Segurança do Paciente 2021-2025, como uma estratégia para a promoção da cultura da segurança, com análise na gestão de riscos, o aprimoramento da qualidade e a aplicação das boas práticas em serviços de saúde. A prática pode evitar erros e acidentes.

Dentro dos protocolos de segurança estão alguns critérios como a prevenção de infecção primária de corrente sanguínea associada ao uso de cateter central; prevenção de Pneumonia Associada ao uso de Ventilação Mecânica (PAV); prevenção de Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC); monitoramento mensal de indicadores de infecções relacionadas à assistência à saúde; higiene das mãos; a identificação segura e correta do paciente; cirurgia segura; prevenção de lesão por pressão; prevenção de quedas; segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, além de outras práticas de segurança.

EVENTO – Mais de 350 profissionais da saúde participaram do encontro para debater a segurança do paciente para hospitais que possuam UTI. A reunião técnica teve a participação da Anvisa e foi conduzida pela Vigilância Sanitária do Paraná. Os participantes atuam nos hospitais e nas vigilâncias estadual e dos municípios. Dentro da programação, assuntos referentes aos protocolos de segurança foram abordados, além da entrega dos certificados.

“O cenário no Paraná com esta adesão é muito bom, demonstrando o comprometimento das instituições em garantir maior qualidade e segurança no atendimento ao cidadão paranaense. Esse indicador apresentou melhoras e temos o objetivo de melhorar ainda mais”, afirmou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti Lopes.

CONFORMIDADE – Das instituições que receberam a classificação de Plena Conformidade são de Cascavel (União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer e o Centro de Oncologia de Cascavel – Ceonc) e de Curitiba (Hospital Nossa Senhora das Graças – HNSG).

Os hospitais com classificação de Alta Conformidade são:

Santo Antônio da Platina –Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Curitiba – Complexo Hospitalar do Trabalhador; Santa Casa de Curitiba; Instituto de Neurologia de Curitiba; Hospital Marcelino Champagnat; Hospital Universitário Evangélico Mackenzie; Hospital Santa Cruz; Hospital Pequeno Príncipe; Hospital Nossa Senhora do Pilar. Hospital do Idoso Zilda Arns e Complexo do Hospital de Clínicas.

Paranaguá – Hospital Regional do Litoral.

Londrina – Hospital do Câncer de Londrina; Hospital do Coração de Londrina e Santa Casa de Londrina.

Maringá – Hospital e Maternidade São Marcos e Hospital do Câncer de Maringá.

Sarandi – Rede de Assistência à Saúde Metropolitana.

Cascavel – Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Foz do Iguaçu – Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

Goioerê – Santa Casa de Goioerê.

Ponta Grossa – Hospital Geral Unimed e Associação Hospitalar Bom Jesus.

Umuarama – União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer.

Pato Branco – Policlínica Pato Branco.