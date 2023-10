Hospital Regional do Norte Pioneiro tem semestre excelente

Atendimento aos 22 municípios que contemplam a 19ª Regional de Saúde

O Hospital Regional do Norte Pioneiro, de Santo Antônio da Platina, a pedido do Npdiario, informou detalhes das notícias ocorridas no primeiro semestre deste ano.

Com a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas) sempre conduzindo de forma profissional e ativa, os resultados foram excelentes.

DADOS DE PRODUÇÃO

Partos: De Janeiro à Setembro, foram realizados 1.572 partos, representando uma média mensal de 174 partos. Importante ressaltar que esses partos foram realizados majoritariamente em pacientes provenientes dos 22 municípios pertencentes à 19ª Regional de Saúde, mas também prestando assistência a outras regionais, como a 17ª, a 18ª e a 21ª. Esse dado reflete a abrangência do atendimento obstétrico oferecido pelo HRNP, proporcionando assistência a gestantes de toda a região e reforçando seu papel fundamental na promoção da saúde materno-infantil.

Consultas em ortopedia: no mesmo período de janeiro a setembro/2023 foram realizadas 5.843 consultas em ortopedia.

CUMPRIMENTO DAS METAS DE CIRURGIAS ELETIVAS

O HRNP/FUNEAS possui uma meta pactuada com a SESA (Contrato de Gestão) para realização de 50 cirurgias eletivas mensais.

De Janeiro à Setembro de 2023 foram realizados 603 procedimentos eletivos, com uma média mensal de 67 cirurgias, com destaque para o aumento de cirurgias eletivas de Laqueadura.

AQUISIÇÕES

Conforme previsão contida no Contrato de Gestão da FUNEAS com a Secretaria da Saúde e, considerando a FUNEAS como gestora do Hospital regional do Norte Pioneiro, estão sendo realizados investimentos importantes na unidade com recursos provenientes da produção hospitalar, tudo seguindo as determinações do Secretário Beto Preto e do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

AUTOCLAVE

Aquisição e instalação de um aparelho de autoclave no valor de R$ 321.630,29. Essa é uma aquisição importante, pois permite a esterilização eficaz de instrumentos médicos, equipamentos e materiais cirúrgicos, contribuindo para a prevenção de infecções hospitalares, o que garante a segurança e a saúde dos pacientes, além de promover a eficiência dos procedimentos médicos.

TELEVISORES

Foram adquiridos 24 aparelhos de televisão, num total de R$ 47.136,00, já instalados nos quartos e na recepção do HRNP-FUNEAS.

A presença de aparelhos de televisão nos quartos de hospital desempenha um papel significativo no bem-estar e recuperação dos pacientes. Com acesso à televisão em seus quartos, os pacientes podem desfrutar de um senso de normalidade e conforto, o que pode contribuir para uma experiência hospitalar mais positiva e auxiliar em sua recuperação física e emocional.

VIDEOLAPAROSCOPIA

Ainda, como parte do projeto de modernização do parque tecnológico do HRNP-FUNEAS, foi adquirido um aparelho de Videolaparoscopia no valor de R$ 445.069,35.

Esse equipamento, essencial para cirurgias modernas e minimamente invasivas, permitem aos cirurgiões obter uma visão interna precisa e ampliada da área de intervenção, facilitando procedimentos complexos com incisões pequenas, geralmente de cerca de cinco milímetros. Isso resulta em benefícios significativos para os pacientes, incluindo recuperação mais rápida, menor dor pós-operatória e tempo de internação reduzido.

Além disso, a videolaparoscopia, como técnica cirúrgica contemporânea, também contribui para a diminuição do risco de infecções e complicações, melhorando a qualidade de vida dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos.