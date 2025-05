Hospital REGIONAL obtém excelência em Segurança DE NOVO

Pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), em Santo Antônio da Platina, conquistou a certificação de Alta Conformidade e Adesão Plena às Práticas de Segurança do Paciente, concedida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nos últimos dois anos a unidade manteve suas rotinas de capacitações, 84 no total, a fim de promover práticas seguras no atendimento, fortalecimento administrativo e promoção da humanização hospitalar.

A “adesão plena”, refere-se a um reconhecimento concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e significa que o hospital cumpre 100% das práticas e metas estabelecidas para garantir a segurança dos pacientes, como prevenção de infecções e identificação correta.

Para o cumprimento de todas as metas estabelecidas houve uma intensificação das capacitações relacionadas à identificação correta dos pacientes, prevenção de infecções e quedas, lesões por pressão e medicação segura, protocolo de cirurgia e comunicação seguras.

Também fizeram parte das ações de educação permanente as capacitações nas áreas de ouvidoria hospitalar, brigada de incêndio e gestão de conflitos, reforçando o compromisso com a qualificação contínua dos profissionais.

“A Sesa tem priorizado ações de qualificação, entendendo que são fundamentais não apenas para o aprimoramento técnico, mas também para fortalecer o trabalho em equipe, otimizar processos e, sobretudo, salvar vidas”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“Nosso compromisso é garantir que os profissionais estejam sempre atualizados, preparados e motivados, para que possamos oferecer um atendimento cada vez mais humanizado, seguro e eficiente em toda a rede hospitalar.”

ACOLHIMENTO ÀS GESTANTES – A capacitação Protocolo de Doula HRNP, realizada em fevereiro de 2024 proporcionou às equipes assistenciais qualificação para o acompanhamento especializado e humanizado às gestantes com a presença de doulas, promovendo um ambiente de cuidado e apoio emocional. Somente no ano passado a unidade realizou 1.791 partos.

Referência para 22 municípios da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, a unidade se destaca na região por suas áreas essenciais no atendimento em obstetrícia e neonatologia, além da ortopedia e cirurgias eletivas.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS – Para contribuir com a manutenção da excelência do Paraná na doação de órgãos — líder nacional há dois anos consecutivos — o Governo do Estado, por meio do Sistema Estadual de Transplantes (SET/PR), investe continuamente em capacitação e sensibilização das equipes. O HRNP integra esse esforço, atuando de forma ativa nesse processo.

Foram capacitados profissionais da unidade sobre o protocolo de morte encefálica, garantindo que o processo de doação de órgãos seja conduzido de forma ética e eficiente.

“O ano de 2024 foi marcado por um desempenho notável nos serviços assistenciais oferecidos pelo Hospital Regional. Os dados refletem um compromisso inabalável com a qualidade, eficiência e abrangência nos cuidados, solidificando a posição do hospital como um ponto de referência na promoção da saúde em nossa comunidade local e regional”, enfatizou a diretora-geral do hospital, Márcia Cristina Altvater Villas Boas.

UNIDADE – Com 90 leitos ativos, a unidade do Governo do Estado, gerida pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) atende nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, neurocirurgia, obstetrícia, ortopedia, otorrinolaringologia e urologia.

Em 2024, as internações atingiram a marca de 5.484, representando um aumento de 5,28% em comparação ao mesmo período de 2023.