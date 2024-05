Hospital REGIONAL recebeu capacitação também em farmácia

Promovida pelo Conselho Regional



O Hospital Regional do Norte Pioneiro foi palco de um evento de relevância para a área farmacêutica. Promovida pelo CRF-PR (Conselho Regional de Farmácia do Paraná), com o apoio do CFF (Conselho Federal de Farmácia), a Capacitação em Farmácia Hospitalar reuniu profissionais e estudantes interessados em aprimorar seus conhecimentos.

O curso, que teve como objetivo principal promover a atualização e troca de experiências na área, foi ministrado por profissionais renomados do setor. Entre os palestrantes estavam Greyzel Emilia Casella Alice Benke, Diretora Secretária-Geral do CRF-PR, Marcela Bechara, membro do grupo técnico de trabalho do CRF-PR, e Andressa de Paula Costa, coordenadora de assistência farmacêutica no HRNP.

O evento contou com a presença de 26 participantes, incluindo farmacêuticos de diversos segmentos, como Farmácia Comunitária, Drogaria e Hospitalar, além de estudantes em formação na área. A troca de experiências e o aprofundamento em temas específicos da farmácia hospitalar foram os pontos altos da capacitação, que visou fortalecer a atuação dos profissionais e promover a qualidade na prestação de serviços farmacêuticos na região.

Depoimentos dos participantes:

“Estive presente no curso de farmácia hospitalar, onde pude aprender mais sobre o sistema de saúde em hospitais, ampliando os conhecimentos teóricos e práticos para o desempenho de competências e habilidades nessa área. – Eduardo Pellicer Ferri, farmacêutico.”

“Parabéns aos envolvidos pela iniciativa de trazer para o interior a oportunidade de uma educação continuada. O evento proporcionou grande troca de experiências profissionais e conhecimentos aos acadêmicos da área. – Camila Ferreira, farmacêutica.”

“O treinamento foi excelente. As palestrantes têm muito conhecimento e demonstraram muito amor pelo que fazem. Farmacêuticos e estudantes com certeza saíram do curso com muito mais conhecimento. – Luciana Franco Dias dos Reis Amaral, estudante.”

AVANÇOS: A Diretora Geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro- FUNEAS enfatizou a importância do evento, cujo objetivo é aprimorar os conhecimentos dos profissionais e estudantes da área, e agradeceu a todos os participantes e palestrantes.

O agradecimento especial foi direcionado ao Governador do Estado Ratinho Junior, ao Secretário Estadual de Saúde Beto Preto e também ao presidente da FUNEAS Marcello Machado, pelo apoio constante às ações e melhorias que vem ocorrendo no Hospital.