HOSPITAL REGIONAL homenageia mulheres

Unidade de saúde é sediada em Santo Antônio da Platina

Neste Dia da Mulher, queremos prestar uma homenagem especial às incríveis mulheres que fazem parte da família do Hospital Regional do Norte Pioneiro/FUNEAS. Em um ambiente onde a dedicação e o cuidado são essenciais, elas desempenham um papel fundamental, representando 76% dos funcionários.

Celebramos não apenas o profissionalismo, mas a força, a compaixão e a resiliência que essas mulheres trazem consigo diariamente. Elas não são apenas profissionais de saúde; são verdadeiras heroínas que enfrentam desafios, superam obstáculos e transformam vidas.

No Hospital Regional, a presença feminina é a essência do cuidado. Desde as enfermeiras que consolam pacientes até as médicas que lideram equipes, cada mulher desempenha um papel vital no bem-estar da comunidade. Seja nas salas de cirurgia, nos corredores movimentados ou nos escritórios administrativos, a influência e o impacto delas são inegáveis.

Neste Dia da Mulher, queremos expressar nossa gratidão e reconhecimento a cada uma dessas mulheres notáveis. Seja lidando com emergências, administrando o hospital ou oferecendo apoio emocional, todas desempenham um papel crucial na jornada de cura.

É inspirador ver como a solidariedade entre essas mulheres cria uma atmosfera de apoio e confiança. Juntas, elas formam uma rede de cuidado que se estende além das paredes do hospital, impactando positivamente a vida de pacientes e suas famílias.

Além disso, não podemos esquecer das mulheres que são pilares em suas comunidades. Mães, amigas e vizinhas dedicadas, que continuam a desempenhar papéis cruciais fora do ambiente hospitalar, contribuindo para a construção de uma sociedade mais saudável e equitativa.

Neste Dia da Mulher, celebremos essas mulheres notáveis do Hospital Regional do Norte Pioneiro – FUNEAS. Seu comprometimento, paixão e humanidade moldam um futuro mais brilhante para todos nós. Agradecemos por tudo o que fazem, hoje e todos os dias. Juntas, somos mais fortes.

