LIXO tóxico no Nossa Senhora: quase tudo resolvido no hospital

Trabalho durou até à noite e prossegue nesta quarta-feira

Exclusivo: Moradores da parte de trás do Hospital Nossa Senhora da Saúde, centro de Santo Antônio da Platina, conviveram nesta terça-feira, dia 12, com um transtorno imprevisto.

O cano da cozinha cedeu por motivo ainda não esclarecido e derramou um líquido de odor fétido pela vizinhança. Moradores e comerciantes procuraram o Npdiario para reclamar.

A unidade de saúde foi procurada, confirmou o sério problema e informou ter solicitado para a Sanepar resolver. O diretor do hospital, Cristiano Benedito Lauro (foto abaixo), declarou no final da tarde o seguinte:

“Tivemos que quebrar todo o chão… e os pedreiros ficaram até de noite trabalhando, mas está dando certo. A Sanepar fez a lavagem da rua, tivemos que instalar um novo encanamento porque tinha umas caixas muito antigas, estavam todas entupidas. Foi colocado um cano, porque a cozinha do hospital não pode parar, e daí nesta quarta-feira, dia 13, será colocada mais uma caixa onde receberá a água que virá da cozinha, que vem do tanque, que vem do refeitório”, detalhou.

Ele também garantiu que será efetuada a concretagem da vala que precisou ser aberta para colocação dos novos tubos em substituição ao tubo que rompeu.

“Ainda na manhã desta quarta-feira, dia 13, tudo estará normalizado”, cravou.

Quando o cano de esgoto da cozinha estoura, o que sai é uma mistura de líquidos (chamados de águas cinzas) com alto teor de contaminantes orgânicos. Devido ao acúmulo comum em cozinhas, o material que retorna costuma ser muito gorduroso, malcheiroso e tóxico.

Seria necessário agir rapidamente para evitar danos estruturais e o mau cheiro, o que não aconteceu.

Saíram restos de frituras e alimentos que se acumularam nas paredes dos canos e se tornaram “pedras” de gordura, que são expelidas na ruptura. Também pedaços pequenos de alimentos em decomposição: (partículas sólidas de comida que apodrecem no cano), água com detergentes e sabão, resíduos da lavagem de louças e panelas; bactérias, fungos, vírus e protozoários que se proliferam na matéria orgânica acumulada; gases de esgoto, metano, dióxido de carbono e, principalmente, sulfato de hidrogênio (responsável pelo cheiro de ovo podre).

O esgoto da cozinha é um ambiente insalubre. O contato com esse material pode causar diarreia e infecções de pele. O material orgânico atrai ratos e baratas.