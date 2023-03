Hyundai capota na 090 e deixa ferido

Neste fim de semana em Santa Cecília do Pavão

Neste sábado (18) a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu a acidente com vítima ocorrido na PR-090.

Um Hyundai/HR HDB, com placas de Londrina, conduzido por homem de 54 anos, trafegava pela rodovia, no sentido de Nova Santa Bárbara à Santa Cecília do Pavão quando, ao atingir o Km 322, se envolveu em acidente, saiu da pista e capotou à margem direita da pista, no seu sentido de tráfego.

Ele teve ferimentos graves, encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Municipal de Santa Cecília do Pavão.