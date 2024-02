Abre o 1º Quartel de Bombeiro Integrado do PARANÁ (vídeo)

“Hoje inauguramos o 1º Quartel de Bombeiro Integrado do Corpo de Bombeiros do Paraná. O objetivo é ampliar os serviços prestados pela instituição em toda a região do Norte Pioneiro. A Corporação consegue com isso potencializar os seus serviços, com o auxílio de agentes de Defesa Civil, em conjunto com os nossos bombeiros militares, aumentando os serviços na área de combate a incêndio, de busca, salvamento. E também teremos agora aqui em Ibaiti a presença do serviço do Siate, com a entrega de uma ambulância ao município”, disse o comandante-geral do CBMPR, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior.

O quartel de Ibaiti, implantado como 3ª Seção de Bombeiros do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independentes (7º SGBI), com sede em Santo Antônio da Platina, vai prestar atendimento para a microrregião do Vale do Rio das Cinzas – que inclui municípios de Ibaiti, Japira, Jaboti, Pinhalão, Tomazina, Jundiaí do Sul e Conselheiro Mairinck.

A sede foi reformada e possui 295 metros quadrados de área construída, com alojamentos confortáveis, salas e almoxarifado, totalizando um investimento de cerca de R$ 250 mil. Ela está estrategicamente localizada em frente ao heliponto municipal. Durante o evento, o Cabo QPBM David Fernandes da Costa, então gestor do Posto de Brigada Comunitária de Ibaiti, recebeu uma homenagem do Comandante do 7° SGBI, majorSiqueira.