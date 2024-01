Ibaiti fecha 2023 com saldo POSITIVO em ofertas de empregos

Durante o mês de dezembro foram ofertados diversas vagas em várias áreas

O município de Ibaiti fechou o ano de 2023 ofertando dezenas de vagas de trabalho no mês de dezembro através da Agência do Trabalhador.

Os dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED ainda não foram divulgados, mas o desempenho do município na geração de empregos mostra um quadro favorável na geração de empregos formais, aqueles com carteira assinada.

Durante o mês de dezembro de 2023 foram ofertados vagas para vendedores de telemarketing, vendedor de veículos, assistente técnico em processo florestais, repositor de supermercado, vendedores, auxiliar de serviços gerais, mecânico, auxiliar administrativo, atendente de loja, secretário, técnico de segurança do trabalho, assistente de recursos humanos, técnico e auxiliar Telecom, operador de processos florestais, auxiliar de cozinha, repositor, consultor agrícola, e outros.