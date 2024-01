Serão ao todo três cerimônias de entregas

A Prefeitura de Ibaiti convida a população para as cerimônias que ocorrerão na cidade.

Na quinta-feira, dia primeiro, a partir das 14 horas, haverá a entrega do Heliponto Municipall Luiz Carlos Peté dos Santos, inauguração do 1º Quartel de Bombeiro Integrado do Paraná e entrega de veículos e ambulância.

