Ibaiti inaugura maior hospital municipal de todo Norte Pioneiro

Cerimônia às 16 horas desta quinta-feira

O prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho, e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, inauguram, nesta quinta-feira (11), o novo Hospital Municipal de Ibaiti, uma obra de reforma e ampliação que transformou o estabelecimento de saúde no maior hospital municipal do Note Pioneiro.

Confirmaram presenças também os deputados Alexandre Curi e Luiz Cláudio Romanelli.

O antigo hospital foi praticamente reconstruído. Sua área total passou 1489,90 m² para 3359,51 m². Serão 52 leitos, com consultórios médicos na urgência e emergência, uma nova sala de emergência, leitos de observação, quatro salas cirúrgicas, maternidade e pediatria em alas exclusivas, tudo dentro dos mais recentes padrões da Secretaria da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Assim, quando atingir o pleno funcionamento, o hospital poderá ser o centro de referência para a região em cirurgias simples como hérnia, vesícula, hemorroidas e fimose, entre outras, além de cirurgias ortopédicas de quadril, ombro e joelho.

Em todo Norte Pioneiro, não há hospital municipal com mais de 50 leitos SUS disponíveis à população. Apenas hospitais estaduais, como o Regional de Santo Antônio da Platina, e filantrópicos, como as Santas Casas de Jacarezinho e Cornélio Procópio, têm maior oferta de atendimento público que o novo hospital de Ibaiti, mas nenhum deles é administrado pelo município.

“Ibaiti precisava de um hospital deste porte há muitos anos, para trazer melhor qualidade no atendimento de saúde ao ibaitiense e, também, para projetar Ibaiti como um centro de referência em atendimento à saúde em todo o Norte Pioneiro”, comentou o prefeito.

Nos primeiros meses de funcionamento, o hospital funcionará sob gestão municipal, com atendimento ambulatorial e de urgência e emergência. Para isso, estão sendo contratos 58 profissionais via Processo de Seleção Simplificado (PSS). A abertura do Centro Cirúrgico ocorrerá após a assinatura de uma Parceria Público Privada (PPP) para a cessão onerosa do hospital. Mesmo após a PPP, o atendimento no hospital será exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 100% gratuito para toda a população. O funcionamento pleno do hospital está previsto para um prazo de oito a dez meses.

“Tanto nesta primeira fase, quanto após a abertura do Centro Cirúrgico, via Parceria Pública Privada, o atendimento será sempre via SUS, 100% gratuito. Nenhum cidadão pagará nenhum centavo para ser atendido. Esse é um compromisso da prefeitura com o Governo do Estado: um hospital totalmente público”, reforçou Antonely.

A ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti foi viabilizada graças à parceria entre diversos órgãos da administração pública. Dos R$ 10 milhões necessários para a obra, R$ 4 milhões foram fornecidos pelo Governo do Estado, a partir de emenda do deputado estadual Alexandre Curi (PSD); R$ 1,7 milhão foram cedidos pelo Fundo Especial da Câmara Municipal da cidade e o restante saiu do caixa próprio da Prefeitura. O Hospital recebeu, ainda, R$ 2 milhões em recursos federais para a aquisição de equipamentos.

A ampliação do hospital ainda terá uma terceira fase. A prefeitura de Ibiati já adquiriu o terreno ao lado do hospital para a construção de estrutura para abrigar a Unidade de Terapia Intensiva e um Centro de Imagens para a Instituição. O novo projeto já está em fase de homologação junto à Secretaria de Estado da Saúde.

A cerimônia de inauguração ocorre às 16 horas desta quinta-feira, com uma visita guiada pelas instalações do hospital, situado na Rua Francisco de Oliveira, s/nº.