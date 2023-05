Ibaiti inicia campanha de descartes de lixos

Agentes Comunitários de Saúde visam conscientizar população

O prefeito Dr. Antonely Carvalho ao lado do secretário municipal de Saúde, Leandro Moreira dos Reis, se reuniram com os Agentes Comunitários de Saúde-ACS do município.

A partir desta segunda-feira, dia 29, os agentes iniciarão uma campanha junto a população da conscientização quando ao descarte correto do lixo. A campanha terá início nas duas vias marginais a rodovia BR-153 que corta a cidade de Ibaiti de Norte a Sul. Os agentes estarão visitando os moradores dos bairros São Judas Tadeu, Vila Santo Antônio e outros bairros na marginal da rodovia.

Para o prefeito Dr. Antonely que também é médico, a campanha tem por objetivo mostrar para os moradores a importância que o descarte correto do lixo tem para a saúde de todos. A proximidade dos Agentes Comunitários de Saúde com a população, permite construir vínculos que resultam na confiança mútua, na troca de cuidados e principalmente na melhoria da saúde de todos.

“A atuação de nossos agentes comunitários nas visitas rotineiras nas casas das famílias contribui de forma muito significativa para a melhoria da saúde da nossa população. Por isso é muito importante a participação dos nossos ACS na campanha de conscientização no descarte do lixo”, disse Dr. Antonely.

A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos vem realizando ações frequentes de limpeza e remoção de lixos e entulhos em todos os bairros da cidade. Os trabalhos são realizados quase todos os dias, porém alguns moradores não têm colaborado com a comunidade em relação à limpeza nas vias públicas.

Em alguns pontos, é comum perceber que após os homens e máquinas da prefeitura terminarem a limpeza a saírem do local, que alguns moradores novamente descartam lixo e, principalmente, entulhos indevidamente nos locais onde já foram limpos. O acúmulo do lixo em vias públicas leva riscos à saúde de todos, além do efeito de poluição visual, principalmente nas entradas da cidade.

A partir de segunda-feira, os Agentes Comunitários de Saúde estarão visitando os moradores informando a importância de armazenar corretamente o lixo doméstico para o descarte correto.

MPORTANTE: Veja algumas orientações para a população ajudar a administração pública a manter a cidade limpa:

1. Não jogue lixo em vias públicas. Caso você tenha algo a descartar, guarde o material consigo até encontrar a lixeira mais próxima. Não custa lembrar: lugar de lixo é na lixeira.

2. Em casa, acondicione o lixo doméstico em sacos plásticos devidamente amarrados, com o cuidado de não exceder a capacidade de peso e volume.

3. Coloque os sacos de lixo na frente da sua residência apenas nos dias de coleta. Caso tenha dúvidas sobre os dias e horários da coleta em seu bairro, informe-se com a empresa Transólido -Transportes de Resíduos Ltda que atende em Ibaiti pelo telefone (43) 99846-7001 e (43) 99814-9325 ou a Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos pelo telefone (43) 3546-7456.

4. O material proveniente de sobras de material de construção, entulho de obras ou demolições ou mesmo uma pequena reforma são responsabilidades do gerador. Portanto, antes de iniciar a obra, contrate uma caçamba de uma empresa credenciada para realizar o recolhimento, o transporte e a destinação correta e assim evitar o acúmulo de resíduos em via pública.