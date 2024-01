Ibaiti oferta CURSO gratuito de Mecânica

Haverá ainda uma bolsa de R$ 600 reais

A Prefeitura de Ibaiti, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Agência do Trabalhador, em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), oferece o curso de Mecânica Automotiva (Mecânico de freios, suspensão e direção de veículos leves), através da Carreta do Conhecimento.

Pré requisito: 18 anos

Carga horária :96 horas

Início das aulas dia 31/01/24

Turmas tarde e noite

Haverá uma bolsa de R$ 600,00 pagos em 2 parcelas

Inscrições: As Inscrições serão realizadas na Agência do Trabalhador de Ibaiti, na Rua Margarida Franklin Gonçalves, 220, centro, ao lado do Banco do Brasil.

Trazer todos os documentos pessoais

Dados da conta do banco (conta corrente)

Documentos da mãe ou pai

Início do curso dia 31/01 a 13 /03

Período da tarde das 13:30 às 17:30

Período da noite das 18:30 as 22:30

O objetivo é qualificar pessoas para ocuparem postos de trabalho na região.