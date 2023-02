Ibaiti realiza leilão de máquinas e veículos

A Prefeitura de Ibaiti realizará um leilão eletrônico objetivando a alienação de veículos, máquinas e bens móveis considerados inservíveis ao município, conforme discriminado no Edital de Leilão 002/2023, no estado em que os lotes se encontram.

O leilão acontecerá a partir das 10h do dia 27 de fevereiro, de forma Online através da Plataforma Brasileira de Leilões, pelo endereço eletrônico, onde também estão listados os bens que serão leiloados: https://www.plataformadosleiloes.com.br/leilao/detalhe_leilao/30#conteudo

Os bens, objeto do presente leilão, poderão ser vistoriados e examinados entre os dias 08/02/2023 à 17/02/2023 (COM EXCESSÃO DE SÁBADOS E DOMINGOS) das nove às 11 horas e das 13h30m às 16 horas. Tendo em vista que os itens objetos do presente leilão encontram-se depositados em locais distintos, os interessados na vistoria e exame dos referidos itens, devem entrar em contato com o Departamento de Obras para agendamento e posterior acompanhamento dos servidores municipais responsáveis para a vistoria e exame, pelo telefone (43) 3546-7496, ou através do e-mail obras@ibaiti.pr.gov.br.

É de responsabilidade dos interessados o deslocamento até o local onde estão depositados os bens para vistoria.

Para maiores informações, entrar em contato com o Setor de Licitação através do Telefone (43) 3546-7450 ou através do e-mail licitacao@ibaiti.pr.gov.br.

Os arrematantes são responsáveis por realizar pesquisa junto aos sistemas do DETRAN a fim de verificar a atual condição do veículo, não podendo alegar desconhecimento.

O pagamento deverá ser feito à VISTA. O Pagamento do bem e da comissão do leiloeiro poderá ser feito através de depósito identificado, em moeda corrente nacional, ou transferência (TED, DOC ou PIX – Chave: leilaopublico@kronbergleiloes.com.br), junto ao Banco Itaú, Agência 3835, conta corrente nº 82415-6, em nome do leiloeiro oficial, HELCIO KRONBERG, devendo ser informado o número do CPF ou CNPJ do depositante.

Para mais informações, entrar em contato com o Setor de Licitação através do Telefone (43) 3546- 7450 ou através do e-mail licitacao@ibaiti.pr.gov.br