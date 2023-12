Ibaiti registra tentativa de feminicídios

Hospital se nega a informar quadro clínico das vítimas

Em torno das 13 horas desta quarta-feira (dia 27), a Polícia Militar foi chamada com urgência para atender tentativa de feminicídio em Ibaiti. No último dia 22, também houve crime semelhante na cidade.

Nesse caso, elemento tentou matar a mulher e a enteada dele com golpes de facão. Fugiu se embrenhando num mata, porém foi encontrado e preso próximo do posto de combustíveis Amarante no KM 111 na rodovia BR-153.

As duas vítimas foram socorridas, só que não foram fornecidos mais detalhes por parte do Hospital Municipal de ibaiti, nem mesmo estado de saúde e idades.

Recorde outro recente caso de tentativa de feminicídio na cidade:

