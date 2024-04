Ibaiti reúne Casa Civil, Indústria e Comércio

Ricardo Barros estava presente

O prefeito Dr. Antonely Carvalho recebeu no final de semana os prefeitos e vice-prefeitos que compõe a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) para a primeira reunião ordinária da entidade no ano de 2024.

O evento foi no plenário da Câmara Municipal de Ibaiti e contou com as presenças do secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, o presidente da Amunorpi, prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, prefeitos e vice-prefeitos da Amunorpi, o representante do Governo do Estado no Norte Pioneiro, Juarez Leal (Daio), o deputado estadual Alisson Wandscheer, o comandante do 2º BPM, major Marcio Jaquetti, o subcomandante major Leal, superintendente da Secretaria das Cidades do Governo do Paraná, Ricardo Maia, representantes do secretário de Planejamento, Guto Silva, o presidente da Câmara Municipal de Ibaiti, André Zaninetti, a secretária de Indústria e Comercio de Ibaiti, Fernanda Graça Leal, a secretária de Planejamento de Ibaiti, Karina Peté, a presidente da Atunorpi, Mara Mello, vereadores de Ibaiti, demais autoridades e a comunidade.

O presidente da Amunorpi Germano, abriu o evento dando boas-vindas aos convidados.

Na sequência, o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros fez uma apresentação das ações do Governo do Estado no ano de 2024. O secretário também falou dos bons números da economia e das ações integradas, entre as demais secretarias do governo Ratinho Junior, para levar ainda mais desenvolvimento aos municípios do Paraná.

O prefeito Dr. Antonely comentou a importância do município de Ibaiti em receber o evento regional. “É sempre uma honra reencontrar prefeitos que fazem parte do Norte Pioneiro para discutir ideias e projetos com o objetivo de fortalecer toda a nossa região”, destacou.

Ainda na pauta da reunião o gerente geral do Banco do Brasil do escritório dos municípios do Paraná, Júlio Cesar Duarte Franco e a gerente da agência de Ibaiti Lidiane Golemba fizeram uma apresentação do apoio do Banco do Brasil às políticas públicas municipais.

