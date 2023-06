JEPs: Ibaiti, Tomazina, Joaquim Távora e Guapirama avançam

No vôlei de praia dos Jogos Escolares 2023

Praticar vôlei na areia e com um calor não foi motivo de desanimação para os atletas na fase macrorregional dos Jogos Escolares que aconteceu na cidade de Arapoti. A quadra de areia da defesa civil recebeu centenas de participantes da modalidade.

Na categoria de 12 a 14 anos a disputa final acontecerá em Apucarana de 04 a 12 de agosto. No masculino o vencedor foi o Colégio Estadual Miguel Dias de Joaquim Távora. O segundo colocado foi o Colégio Estadual Aldo Dallago, de Ibaiti. Já no feminino o vencedor foi o Colégio Estadual Angelina Vezozzo, de Cambará e em segundo lugar o Colégio Dom Bosco de Tomazina.

Os atletas campeões da macrorregional de 15 a 17 anos vão para a cidade de Maringá de 14 a 22 de julho disputarem a fase estadual. O vencedor na categoria masculino foi o Colégio David Carneiro, de Guapirama e em segundo lugar o Colégio Conselheiro Carrão, de Assaí. Já no feminino o Colégio Estadual São Tomaz de Aquino conquistou a primeira colocação e em segundo lugar o Colégio Miguel Dias, de Joaquim Távora.

