Jacarezinho tem mais de 40 mil habitantes

Município voltou a crescer depois de 30 anos

Dados finais do Censo 2022 mostram que Jacarezinho voltou a ter mais de 40 mil habitantes após 30 anos. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município teve crescimento populacional depois de duas quedas consecutivas do número de moradores em levantamentos anteriores.

No Censo 2022 foram contabilizados o total de 40.375 habitantes em Jacarezinho, o que representa um aumento populacional de 3,2% com relação a contagem anterior, feita em 2010 e que apontava 39.093 moradores no município.

De acordo com os dados do Censo, a única vez que Jacarezinho havia batido a casa dos 40 mil residentes foi em 1991, quando a contagem do IBGE apontou para uma população de 40.867 pessoas.

Na oportunidade, o município vinha de uma importante ampliação do número de moradores, uma vez que o Censo anterior, realizado em 1980 apontava 38.926 habitantes – e que por sua vez também representava aumento no comparativo da época, já que no levantamento de 1950 a população era de 34.405 pessoas.

Nos dois recenseamentos seguintes após a década de 90, porém, houve redução populacional em Jacarezinho, com duas quedas consecutivas: 39.625 moradores em 2000 e os já citados 39.093 habitantes em 2010.

“São dados importantes, mostram o município voltou a crescer. E tão ou mais importante é que estamos investindo alto em infraestrutura, para que possamos ter um crescimento planejado e sustentável”, pontua o prefeito Marcelo Palhares.