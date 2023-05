Identificado cadáver jogado dentro de rio

Era de Ribeirão do Pinhal e chegou a ter medida protetiva para se afastar da avó

Exclusivo: O delegado da Polícia Civil que preside o inquérito sobre o achado de cadáver pediu para não ter o nome revelado. Ele adiantou alguns detalhes, porém as investigações ainda permanecem inconclusas.

Foi uma execução cometida de forma premeditada com ao menos duas pessoas participando do crime.

O Npdiario descobriu que a vítima é Breno da Silva Antônio (fotos) que completou 23 anos no último dia 22. Ele era de Ribeirão do Pinhal, onde foi preso e teve acusações de agressão contra o pai de 85 anos e de ameaçar e xingar a avó. Além de violência doméstica, desde bem jovem se envolveu com drogas.

Até hoje o Instituto Médico Legal de Jacarezinho ainda não entregou o corpo aos familiares.

Não se sabe, por exemplo, se já estava morto quando foi colocado num saco, amarrado com fios e jogado nas águas.

O cadáver foi achado em torno de 18 horas de domingo, dia sete, em adiantado estado de putrefação (pele descolada e corpo em decomposição) no rio Das Cinzas quase no encontro com o Boi Pintado, em Santo Antônio da Platina.

O fato, ao lado da PR-439 no trecho entre Ribeirão do Pinhal, atraiu a atenção de pescadores, os quais, com barcos, auxiliaram no resgate efetuado pelo Corpo de Bombeiros.

Os soldados da PM Jonatho e Luiz Carlos foram os primeiros a chegarem. A equipe foi acionada por um solicitante anônimo, o qual revelou haver um corpo de uma pessoa na água. Ao chegar no local, constatado que se tratava mesmo de um cadáver.

Uma tatuagem grande na perna direita ajudou na identificação.

A reportagem apurou que o caso terá mais novidades em breve.