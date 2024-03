Foi IDENTIFICADO e apreendido LADRÃO em S. Antônio (vídeo)

Roubou mulher que fazia caminhada em Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Uma mulher foi assaltada quando fazia caminhada, sozinha, na noite de segunda-feira, dia 26, próxima da Barbearia Leandro e Gustavo e da Clínica V&P Health, na Avenida Frei Guilherme Maria, em Santo Antônio da Platina.

A vítima, inadvertidamente, reagiu e chegou a correr atrás do bandido, sem conseguir alcançar. A Polícia Militar atendeu ocorrência de roubo, pois ela foi até a 4ª Cia denunciar.

O elemento, que estava armado com uma garrucha, tomou rumo ao Residencial Royal Park. A senhora não se feriu.

Após o fato policiais civis e policiais militares realizaram em conjunto diligências para apuração do fato e identificaram o autor como sendo um adolescente de 15 anos.

Os delegados representaram pela internação provisória e busca domiciliar, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara da Infância e Juventude.

Durante o cumprimento da busca domiciliar foi encontrado um caderno que seria do adolescente com as seguintes frases escritas a mão: “matar a polícia é nossa meta”; “vida do crime é para quem está preparado e não revoltado” e “tá suave tá tranquilo, mãe, fiz um amigo prateado chamado oitão(referência ao calibre 38) ” e menções da facção PCC (Primeiro Comando da Capital).

O adolescente foi apreendido e encaminhado ao CENSE (Centro de Sócio-educação) local.