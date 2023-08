Idoso capota S10 em S. Antônio da Platina

Foi levado ao Hospital Nossa Senhora da Saúde

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu ocorrência de acidente nesta segunda-feira, 28, na PR-092.

Uma GM S10, de Presidente Prudente-SP, conduzido por idoso (74 anos), trafegava pela Rodovia no sentido de Barra do Jacaré até Santo Antônio da Platina, quando no Km 367 capotou.

O motorista foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Saúde em Santo Antônio da Platina pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).