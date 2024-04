Igreja Metodista Santa MÔNICA promove LUAU

Numa chácara de Santo Antônio da Platina

A Igreja Metodista no Jardim Santa Mônica realizou na noite deste sábado, o seu 2º Luau, em Santo Antônio da Platina.

Foi um momento onde os fiéis se reuniram como Juventude Cristã para adorar a Deus.

O evento aconteceu na antiga chácara da Claspar, contando com jovens de Santo Antônio da Platina e região.

Houve muita música, teatro, dança e comunhão.

“O objetivo foi primeiramente a adoração a Deus e também levar a juventude a perceber que é possível ser feliz sem drogas, álcool ou qualquer coisa que possa destruir suas vidas”, conforme a pastora Sílvia Helena Medeiros, principal organizadora da iniciativa.

A Igreja Metodista no Jardim Santa Monica abraça o evento, todos são engajados para que tudo aconteça da melhor forma possível.

“Agradecemos ao Agnaldo do Haja Luz que cuida de toda parte elétrica do evento; ao Marquinho Luthier que sempre faz toda a parte do som, ao Lucas da Claro Solar, ao Paulinho serralheiro que efetivou a estrutura do evento e aos voluntários que fazem parte da igreja e que trabalham durante dias para que o evento aconteça”, complementou.