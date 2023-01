Igreja faz Feira de Saúde em Jacaré

Evento patrocinado pela Adventista do Sétimo Dia com apoio da TV Novo Tempo atendeu centenas de pessoas

O projeto Missão Calebe realizou neste domingo (22) no período das 9h às 13h uma Feira de Saúde na cidade de Jacarezinho, onde foram atendidas centenas de pessoas do bairro Aeroporto, adjacências e demais bairros.

O evento aconteceu nas dependências do Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite e contou com voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) e amigos que doaram seu tempo e recursos para ajudar o próximo.

Aconteceram durante a Feira de Saúde, exposição sobre os oito remédios naturais (Água, ar puro, alimentação saudável, exercício físico, repouso, temperança, luz solar e confiança em Deus), além de outras atividades para a população.

Foram realizados cortes de cabelo, pintura facial em crianças, doação de roupas e sapatos, testes de saúde, massagens e orientações sobre saúde, bem estar, espiritual e ainda atendimento gratuito com advogados.

O projeto Missão Calebe acontece este ano na cidade de Jacarezinho, mais especificamente no bairro Aeroporto, onde jovens doam parte de suas férias para atender as necessidades do próximo. A feira de saúde foi um dos primeiros eventos desta edição da Missão Calebe na cidade.

Também neste domingo, os jovens e colaboradores da Missão Calebe fizeram arrecadação de alimentos que serão destinados a famílias carentes. No sábado houve entrega de livros missionários no bairro Aeroporto e convite para a feira de saúde e a escola cristão de férias que acontecerá de terça-feira (24) até sábado (28) das 14h às 17 horas. É destinado a crianças de 6 a 10 anos e acontece no Colégio Anésio de Almeida Leite, mas não há mais vagas.

Desde a sua adoção no território da Divisão Sul-Americana, a Missão Calebe tem sido um instrumento importante para incentivar os jovens no cumprimento da missão adventista. Este ano, a Missão Calebe no norte do Paraná conta com 3042 calebes inscritos espalhados por toda a região, desde Maringá até Carlópolis. Somente no distrito de Ribeirão Claro, onde pertencem às igrejas de Jacarezinho, a própria de Ribeirão Claro, Carlópolis e Joaquim Távora, foram 103 calebes inscritos que estão trabalhando na missão em Jacarezinho.

Missão Calebe

A Missão Calebe é um programa evangelístico da Igreja Adventista do Sétimo Dia desenvolvido no território da Divisão Sul-Americana (DSA). Seu objetivo é promover a participação de jovens adventistas no serviço voluntário durante as férias. O projeto incentiva qualquer pessoa com mais de 16 anos a participar ativamente na divulgação e evangelismo comunitário através de visitas domiciliares, estudos bíblicos e outras atividades. Aqueles que participam da Missão Calebe são chamados de “calebes” e normalmente vão para o campo missionário vestindo camisetas, carregando mochilas, Bíblias e outros materiais estampados com a logo e o nome do projeto.

Em 2005, Nora Souza, Leonardo Luís e Estatielma Caires se uniram em uma iniciativa para arrecadar alimentos e ajudar pessoas necessitadas. Esses três jovens viviam no município de Cordeiros, no interior da Bahia, a cerca de 660 quilômetros da capital do estado. Foi nesse pequeno município, com aproximadamente de sete mil habitantes, que o trio teve a ideia de convidar outros jovens estudantes para realizar um projeto missionário e comunitário durante 15 dias, no período de férias escolares.2 Essa ideia chamava-se inicialmente Dízimo do Ano, como ficou conhecido em 2005 e 2006.3 A proposta foi posta em prática e a primeira edição do programa ocorreu em janeiro de 2006, no Centro Ceraíma, na cidade de Guanambi. O empenho de cinquenta jovens voluntários resultou no batismo de 38 pessoas.

Departamento de Comunicação IASD Central Jacarezinho

Fotos: Instagram @fpllipe_cdo