Iluminação natalina começa na próxima sexta-feira (vídeos)

Cidade Joia estará brilhante como nunca antes na história de 109 anos

A partir do dia primeiro (próxima sexta-feira) iniciará a Iluminação Especial de Fim de Ano em Santo Antônio da Platina.

De acordo com Antônio Marcos de Souza, presidente da Comissão de Eventos e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico (foto abaixo), haverá trenó, renas, caixas gigantes de presentes, Meteoros em LED, Snowfall (Cascatas ou Cataratas de Neve, em Português), grãos de arroz brilhante e muito mais.

O coreto da praça central também apresentará surpresas, além da programação já definida, com Shows de Ana Dark, Tom Brasil, Arte Encenada, Coral, Fanfarras, entre outros.

A Carreta da Cultura do Sesi, com suas atrações infantis com palhaço e dois musicais estão na lista, assim como a fanfarra do Colégio Estadual Tiradentes (considerada uma da melhores do interior do Paraná) com canções tradicionais e natalinas. Também aulas de zumba e apresentações do Estraga Samba,

A Casa do Papai Noel será em cima do coreto, todo estilizado e cheios de brilhos, além do chafariz funcionando. A casa do Papai Noel estará aberta durante diversos dias no coreto para a visita das crianças logo após as apresentações e haverá a distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças. O bom velhinho vai tirar fotos e fazer a distribuição gratuita de mais de 1,5 mil brinquedos para as crianças.

Novidades serão “Natal Itinerante” no povoado rural Platina (13 de dezembro) e no distrito do Monte Real (16, 19 e 21).

A abertura oficial será dia nove de dezembro com entrega das chaves da cidade ao Papai Noel e show com Arte Encenada.

E o espetáculo das “janelinhas” no Centro Catequético também está garantido com o Grupo de Canto Sementinha.

A organização das atrações foi feita pela Comissão de Eventos Municipais através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Assistência Social(Cristiano Lauro), Secretaria Municipal de Planejamento (Alexandre Levatti), Luciana Mendes, Luciana Frufek, e Departamento Municipal de Cultura e Turismo.

