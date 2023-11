Inaugura IBIMÓVEIS em Santo Antônio da Platina (assista vídeo)

Com um conceito moderno em móveis já atende todo o Norte Pioneiro

A loja Ibimóveis inaugurou sua segunda unidade em Santo Antônio da Platina, neste sábado, dia onze. A nova unidade está localizada na avenida José Palma Rennó,623, próximo ao condomínio Maria Thereza Rennó.

Moderna, ampla e adaptada para atender bem todos os clientes de Santo Antônio da Platina e região.

A inauguração contou com a presença do prefeito Professor Zezão clientes, amigos e familiares da proprietária, a empresária e arquiteta Letícia Belone Cabral Audibert, e seu esposo, o também empresário e dentista João Vitor Encinas Audibert.

Também prestigiaram Fernando Ribeiro, presidente da Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, presidente e vice da Associação Comercial e Empresarial local, Alex Schmidt e Villani Neto,

Uma loja especializada em móveis oferecendo uma variedade de modelos. A loja conta com equipe de profissionais especializada, transformando ideias e sonhos em móveis personalizados para sua casa.

A nova loja de Santo Antônio da Platina é a segunda unidade da Ibimóveis, que tem sua sede em Ibiporã, no Paraná. A primeira loja foi inaugurada em 1972 por Pedro Belone e sua esposa Vera, há mais de 50 anos atuando com qualidade e tradição.

“Mudamos para Santo Antônio no começo deste ano, e fomos muito bem recebidos”, disse Letícia, adicionando: “Isso nos motivou a expandir nossos negócios para a cidade, que assim como Ibiporã nos acolheu de braços abertos”.

“Se chegamos até aqui, foi Deus quem permitiu e agradecemos primeiramente a Ele, e também a todos os presentes por dedicarem seu tempo a nos prestigiar e fazer parte da nova página da nossa história.” acrescentou.

A Família Ibimóveis é comprometida com a qualidade e bom atendimento ao cliente. “Queremos que nossos clientes se sintam acolhidos e bem tratados tanto no momento da compra como também no pós venda”, afirma Letícia. “Por isso, oferecemos um serviço personalizado e móveis de alta qualidade e requinte, modernos, sem perder a tradição.”, adicionou.

A Ibimóveis conta com móveis para toda a casa, desde salas de jantar, armários, estofados, racks e painéis de tv, camas, aparadores, balcões, além de contar com peças de decoração como quadros, espelhos e muito mais. A loja também possui confecção personalizada, onde o cliente sempre pode customizar o produto para ficar uma peça única alinhada ao idealizado.

A nova loja de Santo Antônio da Platina funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 18h, e aos sábados conta com atendimento sob agendamento.

É uma loja de móveis fundada em 1972, na cidade de Ibiporã, no Paraná. Está localizada na Rua Luiz Carlos Zani, 265, próximo ao Muffato. E a nova loja em Santo Antônio da Platina está localizada na avenida José Palma Rennó, 623, ao lado da antiga Realizze.

Contato:

9430 99166-0701 e Instagram @ibimoveis

Imagens: CAIO COUTO/Especial para o Npdiario