Inauguração de Bazar Brechó Permanente

Da Comunidade Católica Proclamai nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 08, a comunidade religiosa inaugura o “Bazar Brechó da Proclamai”, à partir das 20 horas, com benção do Padre Marcos Paulo Messias Rodrigues.

O Bazar Brechó da Proclamai, que funcionava provisoriamente, a cada três meses, no salão da Capela São Pedro, agora ganhou sede própria e será permanente.

Instalado em amplo ambiente recém- construído, com mezanino, em local agradável com muitas araras e estantes repletas de novidades e pronto para receber os visitantes e clientes, o Bazar Brechó funcionará todo dia, em horário a ser definido.

No acervo, onde pode ser encontrada uma enorme variedade de itens a preços acessíveis a todos os bolsos, o local entra para a lista de referências de bazares beneficentes do Norte Pioneiro e terá toda a sua arrecadação voltada para os projetos e objetivos missionários da entidade religiosa.

Com a mesma qualidade e preços bastante acessíveis e convidativos, o “Bazar Brechó Proclamai” oferta:

Produtos novos, seminovos e de segunda mão como roupas masculinas (camisetas, camisa social, camisas pólo, jeans, jaquetas, bonés); roupas femininas (vestidos floridos, sociais e de festa, saias, calças legging e jeans variadas, blusas sociais, camisetes, shorts e bermudas jeans destroyed); roupas infantis para todas as idades e para adolescentes; roupinhas de bebê (todas as fases); sandálias, sapatilhas, botas, tênis, chinelos, sapatos masculinos em couro; cama, mesa e banho (toalhas, lençóis, cortinas, panos de prato, cobertores); acessórios em geral, bolsas, bijuterias; artesanatos e outras centenas de peças.

De acordo com Irmã Estela dos Santos Pereira, uma das finalidades é arrecadar fundos para prover os objetivos da entidade.

“Precisamos muito dessa fonte de renda do Brechó para que possamos dar continuidade aos ideais missionários da nossa amada Comunidade Proclamai”, assinala.

Para a Irmã Edna da Costa Silva, o Bazar permanente é um sonho realizado. “Agora vai ser possível atender os clientes do Bazar por toda semana. Antes era de três em três meses, pois usávamos o espaço cedido pela Capela São Pedro. Com a conclusão das obras do barracão pela Proclamai e por ser sede própria, o atendimento será em horário normal e em dias comerciais.”

A instituição pede aos clientes e visitantes a doação de cabides. A “Campanha do Cabide” foi aberta para recolher cabides de todos os tamanhos, que serão usados para melhor disposição dos itens no Bazar Brechó.

Durante a inauguração, serão vendidos pasteis, cachorro-quente e refrigerantes a R$ 5,00 cada unidade.

Bazar Brechó da Comunidade Proclamai

Inauguração: 08/09/23, às 20h.

Endereço: Rua Maria Amélia de Jesus, n° 533, Bairro Aparecidinho 3, Santo Antônio da Platina, PR.

(pontos de referência: na Quadra da Padaria Dois Irmãos, bem próximo da pista da rodovia PR 092, sentido Andirá)

Forma de pagamento: em dinheiro ou transferência via pix pelo CNPJ da instituição.

Contato: (43) 99676 8659.