Inaugurada Arena Esportiva em SAP

Em Santo Antônio da Platina

O prefeito professor Zezão inaugurou na manhã de sábado, 16, a Arena Esportiva Professor Renato Tadeu Chagas, na Avenida Palma Rennó em Santo Antônio da Platina.

O espaço conta com quadra poliesportiva, quadra de areia, basquete, sanitários e parque infantil e tem sido destino preferido para o lazer e esporte dos platinenses.

A inauguração contou com a presença de Áurea Chagas, viuva do saudoso professor Renato Chagas, filhos e netos, além da homenagem ao ex- vereador Jefferson Vernier, um dos responsáveis pela instalação da arena no município.

Também estiverem presentes secretários e diretores da administração municipal e times do município. A benção do local foi feita pelo padre Celso Miqueli e pelo Rev. Alberto Inácio.