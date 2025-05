Inaugurada MAIOR REVENDA BRP do MUNDO (ASSISTAM)

Concessionária SportBay Powersports nasce gigante como o Grupo Pro Tork

Exclusivo: A SportBay Powersports foi inaugurada em Siqueira Campos, sendo a maior concessionária BRP do mundo na tarde/noite de sexta-feira, dia 16, em Siqueira Campos. Presenças de personalidades de todos os segmentos.

Num área total de 10.000 metros quadrados, é um empreendimento: do Grupo Pro Tork (maior fabricante de motopeças da América Latina e maior fabricante de capacetes do planeta).

Integra as estratégias de expansão e novidades das marcas do Grupo Pro Tork com impacto econômico e geração de empregos diretos e indiretos

A BRP (Bombardier Recreational Products), Bombardier Produtos de Recreação em Português, é uma multinacional canadense fundada em 2003, com sede em Valcourt, atividade Global, Operações em mais de 130 países e cerca de 20.000 colaboradores.

A Receita Anual é de aproximadamente CA$ 10,4 bilhões. O dólar canadense é cotado hoje no câmbio em 4,06 reais.

Estavam presentes Michael Codd, General Manager (diretor geral) da BRP, senador Sérgio Moro, os secretários de Estado de Cidades, Guto Silva, Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Mauro Moraes, Moacyr Fadel, dezenas de empresários e prefeitos, e a anfitriã família Bonilha, Manoel, Marlon, Ana Carla, Altair, Neusa, Leodir, Cristina, Mariana, Marcelo, Beto e Jemima. O gerente da loja é Nelson de Paula Junior.

Entregues placas e homenagens para personalidades.

Ao final da cerimônia, se apresentou a dupla Brenno & Matheus, do hit “Descer Pra BC‘.

A BRP, fundada em 1942, tem mais de 20 anos no Brasil. Rede com mais de 70 concessionárias em todos os estados brasileiros. Centro de Distribuição localizado em Joinville (SC), certificado com ISO 9001.Sede Latino-Americana: Inaugurada em Campinas (SP) em 2024, servindo como hub global de expertise em tecnologia.

Produtos: Veículos recreativos e sistemas de propulsão, incluindo motos aquáticas Sea-Doo, Veículos off-road e on-road Can-Am.

Também Barcos Alumacraft, Manitou e Quintrex, Sistemas de propulsão marítima Rotax, Motores Rotax para karts e aeronaves para entretenimento e esporte.

Destaques das Marcas da BRP:

Sea-Doo:

•Liderança: Marca líder em motos aquáticas no Brasil

•Mercado Brasileiro: Segundo maior mercado mundial para motos aquáticas em 2023

•Inovações: Tecnologias como iControl, sistema de frenagem na água e design de casco escalonado  

Can-Am:

•Produtos: Veículos off-road (quadriciclos e UTVs) e on-road (triciclos Spyder)

•Histórico: Primeira motocicleta lançada em 1973; retorno com linha elétrica anunciado em 2022

•Inovação: Planos para eletrificar toda a linha de produtos até 2026, com investimento de US$ 300 milhões

Veículo utilitário de tarefa

UTV (Utility Task Vehicle) Veículo utilitário de Tarefa é veículo utilitários multiuso, geralmente com quatro rodas, usados em terrenos acidentados como trilhas, campos e áreas rurais. São projetados para serem versáteis, permitindo tarefas como transporte, trabalho agrícola ou lazer.o, e exigem habilitação específica, dependendo da legislação local.

