Incendeia caminhão com carga de madeira em Ibaiti (ASSISTAM)

Motorista jovem não se machucou

Em torno de dez horas desta segunda-feira, dia 14, um caminhão carregado de madeiras foi consumido pelas chamas na BR-153, em Ibaiti no trecho entre Ventania.

O fogo iniciou na cabine provavelmente por uma falha mecânica, por isso permaneceu na pista.

Para debelar as chamas foram empregadas as equipes do Corpo de Bombeiros de Ibaiti, caminhão pipa da Prefeitura local e da empresa Klabin. A prefeitura ainda cedeu máquinas para a limpeza da rodovia. A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina e a JJ Pronta Resposta (Joaquim Távora) atuaram na ocorrência também, e de forma importante.

A interdição durou aproximadamente quatro horas.

O motorista e o veículo são de Reserva (município paranaense de 27 mil habitantes distante 43 km de Telêmaco Borba).

O rapaz de 22 conseguiu sair ileso do acidente.

