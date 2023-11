Incendiário do bar da pinga APANHA do comparsa (assistam)

O que bateu jogou a gasolina e o que apanhou colocou fogo ao não ganhar aguardente

Exclusivo: O incrível caso ocorrido às 12h14m do último sábado, dia 11, teve ontem uma inusitada continuidade. Houve uma briga. O que jogou a gasolina, bateu, e o que apanhou colocou fogo.

 



Um elemento ainda desconhecido participou do confronto ao segurar um homem integrante da dupla que exigiu de um comerciante que lhes vendesse doses de pinga com pagamento futuro num estabelecimento comercial de Pinhalão, no Norte Pioneiro. O dono se negou e teve o bar incendiado por líquido inflamável (vídeo).

O caso, publicado em primazia pelo Npdiario, imediatamente repercutiu no Paraná e, depois, no país.

Dessa vez, os dois indivíduos se encontraram, na Vila Guarani, e esse terceiro ajudou a dominar um deles. Na sequência, agressões com socos e uma vara, até que o agredido, machucado, conseguiu correr.

O bar foi fechado “para sempre” pelos donos.

A Polícia Militar prendeu os dois indivíduos por tentativa de homicídio no bar. O mandado foi expedito pela Comarca de Tomazina.

Na verdade, o local é uma distribuidora de bebidas na rua Pedro de Castro, também na Vila Guarani, e funcionava eventualmente também no varejo. Os dois premeditaram o crime, fugiram após atear fogo e não foram presos.

Houve danos materiais, porém ninguém ficou ferido.

Foram incursos no Artigo 250 do Código Penal: Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: A pena prevista é de reclusão de três a seis anos, e multa.

Pinhalão tem 6.566 pessoas, segundo o Censo de 2022.

Recorde a primeira matéria sobre o caso em mais um furo nacional:

https://npdiario.com.br/cidades/incendeia-bar-apos-dono-negar-vender-pinga-fiadoassista/