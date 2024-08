Infarto mata médico de SOMENTE 41 anos

Na cidade de Wenceslau Braz

O corpo do médico Angêlo Walter Ladaniuski Leon (fotos) , de 41 anos, foi sepultado nesta segunda-feira, dia 26, no Cemitério Jardim da Saudade, em Cascavel. Sofreu um infarto fulminante no domingo, 25, em Wenceslau Braz.

Era do Programa Mais Médicos.

De acordo com informações da secretária municipal de Saúde de Wenceslau Braz, Ana Cristina Micó (ex-diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro) ele trabalhava na Unidade Básica de Saúde na Vila Madalena há pouco mais de três meses. Ana lamentou a fatalidade.

Era casado com a psicóloga siqueirense Regina Souza e tinha um filho. Em Siqueira Campos, atendeu durante cerca de seis anos e meio, principalmente na Alemoa(Colaborou: Agência Criativa).