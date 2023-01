Enterro do padre Adão nesta terça

Ele faleceu hoje em torno de 11h55m no Hospital de Wenceslau Braz

O padre Adão Souza Pires (fotos) faleceu de um infarto fulminante em torno de 11h50m desta segunda-feira, dia 23, no Hospital São Sebastião, em Wenceslau Braz.

Segundo o Npdiario apurou, ele participou da Festa do Padroeiro da cidade no fim de semana e iria almoçar hoje no salão da Paróquia São Sebastião (foto) com religiosos e voluntários do evento onde fazia seu trabalho pastoral. Em seguida, sairia em férias.

Como estava demorando, e pretendia antes resolver questões bancárias e também arrumar as malas para a viagem até Minas Gerais , o pároco padre José Mário dos Santos já estava apreensivo, quando recebeu a notícia, do hospital, que Adão tinha perdido a vida aos 66 anos. O padre sentiu-se mal e tinha ido sozinho até a unidade de saúde, conforme a secretária Flávia disse para a reportagem.

O velório está sendo na Igreja Matriz com celebração de missa de corpo presente às 20 horas. Após, será transladado até Santo Antônio da Platina, onde também haverá velório na Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, centro, em torno de 23 horas, como disse pároco, padre José Antônio.

Nesta terça-feira, 24, celebrações de missas às 6h30m e dez horas também na igreja e, por volta de 11h15m, o corpo será sepultado no Cemitério São João Batista.

Em 2021, foi submetido a um cateterismo no Hospital Araucária, na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, Gleba Palhano, em Londrina, porém estava bem e disposto nesta terça-feira.

Além de SAP e Cambará, ele também trabalhou em Jaguariaíva.

Mais informações a qualquer momento.