Inicia o projeto “Prefeitura nos Bairros” em SAP

Transparência da gestão no Monte Real

Com apoio da Imprensa, Câmara de vereadores, secretarias, e diretorias da atual gestão teve início na manhã deste sábado, 31, o Projeto “Prefeitura nos Bairros” no Distrito de Monte Real, em Santo Antônio da Platina.

Objetivo foi ouvir as reivindicações populares e já prestar alguns serviços públicos. Pastas da Educação, Esporte, Incra, Creas, Cras com o Cadastro Único (Assistência Social), Saúde do Trabalhador, Engenharia e Arquitetura, Fazenda, Patrimônio, Gestão, Jurídico, Cultura; equipes de Epidemiologia, Endemia, Vigilância Sanitária, Projeto Bem Estar Animal, CEO, Vacinas (Saúde); Desenvolvimento Econômico (Sala do Empreendedor), Meio Ambiente, T.I.; Transporte Escolar, Eletricista, Obras Urbanas e Rurais, Meio Ambiente, presentes com servidores atendendo os moradores do Distrito, da Vila Rural e das propriedades rurais das imediações

Por volta das 10h20m, alunos de projeto musical da Escola Municipal do Campo Ivonice Aparecida de Souza se apresentaram com o instrutor Índio. Moradores como a Sueli também participou levando mudas de árvores. O setor privado se fez parceiro com a Ótica Platinense, fazendo testes de visão.

Servidor da Endemias, Renan, deu um show de viola inclusive dedilhando o Hino Nacional Brasileiro. Ao lado do Secretário de Obras, Eraldo, ambos soltaram a voz em modão sertanejo como a música “Menino da Porteira”. O diretor Eduardo Ferreira conduziu a locução.

Uma apresentação de fantoche com Alceu agitou as crianças que também brincavam na cama elástica. Pipoca e algodão doce estavam livres para todos.

O Legislativo sendo representado pelos Vereadores Breno Carburador, Benito do Barracão, Eliane Siqueira, Cação, Prof. Diego.

O Prefeito Gil Martins e a Vice-Prefeita Terezinha Mayorky conversaram com todos, ouviram às reivindicações e acredita-se em melhorias futuras para o Distrito do Monte Real e as estradas rurais como pediu o morador Janderson Cândido, que solicitou também empedramento em dois pontos da via que dá acesso à moradias e ao seu ponto comercial.