Jacarezinho: iniciada pavimentação de ruas

Investimento é de mais de R$ 500 mil

Foi iniciada a pavimentação asfáltica dos trechos das ruas Dom João VI e Vitória Régia, no Jardim Alves, em Jacarezinho, em um novo investimento da prefeitura em infraestrutura urbana.

As obras compreendem a aplicação de 2,1 mil m² de asfalto nos trechos das ruas, que ainda não são pavimentados. Antes disso, porém, haverá terraplanagem, drenagem e serviços de urbanização. As vias também serão devidamente sinalizadas.

Para a execução do projeto serão investidos R$ 507 mil. As obras estão a cargo da Luxeh Engenharia Ltda, vencedora do processo licitatório. O prazo contratual para conclusão é de 180 dias.

Importante contextualizar que este foi o segundo contrato firmado para a realização desta obra, uma vez que a empresa vencedora da licitação anterior abandonou o contrato antes mesmo de começar a executar o projeto.

O prefeito Marcelo Palhares explica que a chegada do asfalto é uma antiga demanda dos moradores das ruas beneficiadas. “O bairro todo é asfaltado, com exceção desses trechos da Dom João VI e da Vitória Régia, então era uma demanda antiga e justa dos moradores, que sofriam com as condições de tráfego”.

O gestor destaca os investimentos feitos no bairro e os avanços em infraestrutura urbana conquistados nos últimos anos. “Entregamos um amplo espaço de lazer e também vamos construir uma praça no Jardim Alves, valorizando e muito todo o bairro. Isso é um reflexo dos inúmeros investimentos que temos realizado em infraestrutura, com obras de pavimentação e grandes melhorias em praticamente todos os bairros de Jacarezinho”.