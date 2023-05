Iniciadas as obras da Avenida da Cidadania

Via é acesso ao novo conjunto habitacional e será integralmente pavimentada

A prefeitura de Jacarezinho deu início às obras de pavimentação da Avenida da Cidadania, que faz a ligação entre a BR-153 e um novo conjunto habitacional, na região do Aeroporto (próximo a APAE).

As obras são realizadas pela Construtora Rezende e devem ser concluídas dentro de alguns meses. A execução do projeto teve início pela implantação das galerias pluviais, que deve ser a etapa mais demorada.

Posteriormente haverá a terraplanagem seguida pela implantação de meio-fios e então a pavimentação asfáltica de toda extensão da via, garantindo que as moradias populares já tenham infraestrutura adequada quando forem entregues aos beneficiários.

A pavimentação da Avenida da Cidadania é parte do mesmo contrato de pavimentação de ruas da Vila Leão (também região do Aeroporto), onde todas as vias que ainda não possuem asfalto ganharão a infraestrutura. O valor total do investimento da prefeitura é de R$ 1,3 milhão.

CASAS POPULARES

As 48 casas populares do empreendimento habitacional serão destinadas a famílias com renda de até três salários mínimos devidamente inscritas junto à Cohapar, com estimativa de conclusão das obras no início do ano que vem