Iniciadas obras na ponte da Vila Setti

Previstas para serem concluídas em três meses

Foram iniciadas as obras de recuperação da ponte da Rua Evaristo Anghinoni (conhecida como “ponte de garapeira”, na antiga Avenida Marginal), ligação entre a Vila Setti e o centro de Jacarezinho.

As obras terão o custo de R$ 179 mil e serão executadas pela Bumo Engenharia e Manutenção, vencedora da licitação para a recuperação da ponte, que sofreu graves avarias em uma enchente do Ribeirão Ourinho há alguns meses e desde então está interditada para o fluxo de veículos.

A ordem de serviço para execução da obra aconteceu na última quarta-feira (13) e agora a expectativa é que, se o tempo colaborar, o local esteja totalmente recuperado e liberado ao trânsito de veículos dentro de 90 dias.

“Mais uma obra importante, que não estava no nosso cronograma, mas que surgiu a necessidade em virtude da enchente e corremos para dentro do menor tempo possível fazer uma obra planejada e bem executada. Se tudo der certo, logo o problema estará sanado de forma definitiva”, pontua o prefeito Marcelo Palhares.

OUTRAS PONTES

A ponte da Chácara Maravilha e Jardim João Afonso está em obras já algumas semanas e a previsão é que dentro de alguns dias a total recuperação da estrutura esteja concluída.

Sendo assim, faltam obras de duas pontes para solucionar completamente os problemas das últimas chuvas: a que liga ao Jardim Castro (Resicor) e a do bairro Ouro Grande, na zona rural.

A licitação do Jardim Castro/Resicor está em tramitação e o aviso do edital deve ser publicado nos próximos dias. Já a ponte do Ouro Grande foi projetada e está sendo orçada, para depois ir a licitação.