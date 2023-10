Inovação/Criatividade: MAGNUS apresenta #FazemosDiferente

Desafie o convencional, inspire a criatividade e deixe sua marca única no mundo da educação. Conheça a campanha que está revolucionando a forma de aprende, incluindo a emocionante chegada da segunda unidade em Ourinhos(SP)

O futuro da educação já chegou e tem um nome: Magnus. Prepare-se para vivenciar uma experiência única e transformadora, onde a criatividade é o fio condutor que liga conhecimento, paixão e mentes brilhantes. Com a chegada do ano de 2024, apresentamos com entusiasmo a nossa campanha de matrículas, #FazemosDiferente.

No Colégio Magnus, não nos contentamos com o trivial. Acreditamos apaixonadamente na capacidade da criatividade de moldar mentes e inspirar inovação. A cada passo, desafiamos os padrões estabelecidos, rompemos barreiras e construímos um ambiente de aprendizado que transcende a sala de aula tradicional.

A campanha #FazemosDiferente é mais do que uma simples hashtag. É um convite para você ser parte de algo extraordinário. Enquanto muitos seguem trilhas já traçadas, nós sabemos que a verdadeira mudança exige a coragem de se destacar, de desafiar a norma e de se reinventar.

O Colégio Magnus está se expandindo, e é com grande alegria que anunciamos nossa segunda unidade em Ourinhos-SP. Essa expansão não é apenas geográfica, mas também uma expansão de possibilidades, de sonhos e de oportunidades para os estudantes de nossa região.

Em nossa campanha, convidamos você a explorar o vídeo #FazemosDiferente, onde a essência do Magnus é transmitida de maneira impactante. Assista ao vídeo e descubra como a coragem de ser diferente pode mudar sua perspectiva sobre a educação. Venha fazer parte da nossa história, se reinvente e deixe sua marca única no mundo.

A campanha #FazemosDiferente é um convite para desbravar horizontes educacionais inexplorados. É uma chamada para se juntar a uma comunidade que valoriza a paixão, a criatividade e a ousadia de fazer a diferença. O futuro da educação começa agora, e ele é extraordinário.

MATRÍCULAS ABERTAS

Unidade de Jacarezinho – PR

Avenida Brasil, 1096 – Centro

(43) 99155-3033

Unidade de Ourinhos – SP

Rua Santa Mônica, 379 – Jardim Oriental

(14) 99872-1695