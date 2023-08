Inscrição para Fejacan até dia 20 deste mês

Evento terá participação de muitos músicos

Estão abertas até o dia 20 de agosto as inscrições para a 17ª edição do Fejacan (Festival Jacarezinhense da Canção).

O evento promovido pelo Sesc(Serviço Social do Comércio) e Prefeitura de Jacarezinho será realizado nos dias 10 e 11 de novembro, no Sesc Jacarezinho.

Cantores, intérpretes, instrumentistas e compositores de todo o Brasil, maiores de 18 anos, podem submeter para análise até três músicas, de caráter popular ou erudito, em língua portuguesa ou em idiomas indígenas, e que não tenham sido apresentadas em edições anteriores do Fejacan.

Os trabalhos inscritos serão avaliados em conceito, qualidade e execução das obras, formato, linguagem, relevância artística, singularidade e inovação por uma comissão que selecionará até 26 músicas inéditas para apresentação no palco do evento. O resultado com a seleção será publicado no site do Sesc PR a partir do dia 13 de setembro.

Os artistas receberão remuneração de acordo com o número de músicas que foram selecionadas e com a distância da cidade de residência dos músicos até Jacarezinho. Os valores das remunerações variam de R$ 2.650 até R$ 6.550.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente on-line por formulário disponível pelo site

https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-selecao-fejacan-2023/

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail sac.jacarezinho@sescpr.com.br