Inscrições abertas para Festival de Música em Jacaré

Femucic e Fejacan serão realizados nos meses de setembro e outubro em Maringá e em Jacarezinho

O Sesc PR está recebendo propostas de apresentação solo ou em grupo de músicos, intérpretes e compositores de todo o Brasil para duas de suas mais tradicionais mostras de música: a 45ª edição do Festival de Música Cidade Canção (Femucic) e a 18ª edição do Festival Jacarezinhense da Canção (Fejacan). Podem ser inscritas composições instrumentais ou canções de caráter popular ou erudito dos mais diversos gêneros, desde que em língua portuguesa ou em idiomas indígenas.

Para cada evento – que promove o intercâmbio cultural e contribui para o desenvolvimento da produção musical no Paraná e no Brasil – serão selecionadas até 26 músicas autorais, de temática livre, desde que inéditas nos festivais.

Cada proponente deve submeter para análise quatro vídeos, que serão avaliados e pontuados pela qualidade, relevância e singularidade artística. Todos os participantes receberão cachê de acordo com o número de músicas selecionadas e a distância da residência do músico selecionado à unidade promotora da mostra, ou Maringá ou Jacarezinho.

Os projetos contemplam ainda Oficinas de Música, ações que levam apresentações e aulas de música em escolas da rede pública de ensino, empresas do comércio de bens, serviços e turismo, e outros espaços da cidade. Para estas oficinas, os músicos selecionados também recebem remuneração fixa por hora de oficina ministrada.

O Femucic recebe inscrições até 24 de junho e o Fejacan até 15 de julho. Acesse AQUI e saiba como se inscrever.

Femucic e Fejacan

O Femucic chega a sua 45ª edição como um dos eventos culturais mais emblemáticos do estado e um dos mais antigos do país, com promoção da RPC. O evento traz um panorama da música brasileira, com intérpretes de todas as regiões, produzindo e difundindo canções, músicas instrumentais e a tradição oral.

Realizado em parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, o Fejacan é uma oportunidade de apresentação e divulgação de artistas, além da formação de plateias e apreciação do público.

SERVIÇO

18º Festival Jacarezinhense da Canção (Fejacan)

Inscrições até 15 de julho de 2024

Resultados a partir de 5 de agosto de 2024

Realização do Fejacan: 24 e 25 de outubro de 2024

45º Festival de Música Cidade Canção (Femucic)

Inscrições até 24 de junho de 2024

Resultados a partir de 10 de julho de 2024

Realização do Fejacan: 18 a 21 de setembro de 2024