Instalada força-tarefa para ajudar Bandeirantes(vídeos)

Tromba d’água no Ribeirão das Antas inundou área urbana

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou uma força-tarefa para acompanhar a situação em Bandeirantes. A chuva forte que atingiu a cidade na madrugada de domingo (5) causou o transbordamento de uma barragem na zona rural e uma tromba d’água no Ribeirão das Antas, que acabou inundando a área urbana da cidade.

O coordenador executivo da Defesa Civil, coronel Adriano de Mello, e o sargento Rogério Marcos Hammes, do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), se deslocaram até o município para acompanhar os trabalhos junto às cerca de 270 famílias afetadas.

O Governo do Paraná enviou colchões, kits dormitório, cestas básicas, água potável e kits de higiene e limpeza, com vassoura, balde e água sanitária, para ajudar as famílias.

A equipe da Defesa Civil que foi ao município vai ajudar a elaborar a documentação que permite acessar com mais facilidade os recursos estaduais e federais para dar uma resposta aos impactados.

Além das residências atingidas, também foram registrados estragos em pontes e estradas da cidade. Segundo a Defesa Civil, mil pessoas foram afetadas e cinco estão desabrigadas, mas não há registros de feridos. A Copel afirmou que não há desligamentos na rede elétrica no momento.

A Defesa Civil municipal disponibilizou um telefone/WhatsApp para contato de famílias que precisam de ajuda: (43) 3542-3322.

A elevada precipitação pluviométrica iniciou no vizinho município de Santa Amélia provocando uma tromba d’água de 130 mm. O que significa dizer que, em uma área de 1 m2, a lâmina de água formada pela chuva que caiu apresenta uma altura de 120 milímetros, equivalentes a 13 centímetros.

Os parâmetros de intensidade são os seguintes: para volumes de 1,1 mm a 5 mm, a chuva é considerada fraca; de 5,1 a 25 mm é considerada moderada; de 25,1 a 50 mm é forte; e a partir de 50 mm é muito forte.

Os prejuízos materiais foram muito grandes. Assim que soube, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) entrou em contato com o Coronel Fernando Raimundo Schunig, Coordenador da Defesa Civil do Paraná, que providenciou diversos itens.

A 1ª Subdefensora Pública-Geral do Paraná, Olenka Lins e Silva, esteve, nesta terça-feira, dia sete, em Bandeirantes, entre 10h e 12h na frente do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para verificar o local onde a Defensoria prestará atendimento.

O prefeito Jaelsos decretou Estado de Calamidade Pública.

Leia também: https://npdiario.com.br/capa/desmorona-barranco-de-rodovia-entre-abatia-bandeirantes/

E ainda mais esta: https://npdiario.com.br/cidades/tromba-dagua-causa-calamidade-em-bandeirantesvideos/