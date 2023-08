Instituto Prestige promove Fórum Jovens Dentistas

No fim de semana em Santo Antônio da Platina

Foi realizado no último sábado, dia cinco, o Fórum Jovens Dentistas no Instituto Prestige. Um evento direcionado para dentistas recém-formados e estudantes de Odontologia, em Santo Antônio da Platina.

Os professores realizaram palestras sobre temas atuais da Odontologia. Compartilharam, também, experiências e dicas sobre o início da carreira de um cirurgião-dentista. Estudantes e profissionais da região estiveram em Santo Antônio da Platina, cidade onde fica localizado o Instituto Prestige, e viveram uma experiência incrível com conteúdo de excelência.

O Instituto Prestige é um centro de educação continuada focado em cursos na área de Odontologia. Oferece auditório amplo e moderno, com estrutura completa para aulas teóricas e laboratoriais. Possui clínica equipada comos mais modernos equipamentos odontológicos voltados para uma Odontologia de alta performance. Neste ambiente, os alunos podem executar tratamentos nas mais diversas áreas, trabalhando tanto no fluxo analógico quanto no digital.

Com professores renomados, o Instituto Prestige se propõe a um ensino de qualidade e seriedade, fazendo com que o aluno se sinta seguro e preparado para atuar no mercado de trabalho.

Com início em setembro/2022, alguns cursos já se encontram na terceira turma, sendo um sucesso para alunos e pacientes, que conseguem tratamento de qualidade e com custos reduzidos.

Segue lista de cursos com inscrições abertas:

– Laminados cerâmicos e reabilitação oral adesiva

– Master em ortodontia

– Imersão em resina composta de dentes anteriores

– Imersão em toxina botulínica

– Imersão em fio de PDO

– Imersão em preenchimento facial

– Imersão IPRF & plasma gel

– VIP lipoaspiração cervicofacial

– Atualização em endodontia

– Atualização em cirurgia oral menor

– Imersão em cirurgia oral menor

– Atualização em implantodontia com ênfase na parte cirúrgica

– Especialização em ortodontia

Para informações entre em contato nos seguintes números: (43) 3141.2022 / 3141.2023 / 99986.2022. Ou, se preferir, pode ir pessoalmente até o Instituto Prestige, que fica localizado na Av Oliveira Motta 925 – Centro – Santo Antônio da Platina. A equipe está pronta para fornecer todas as informações necessárias para que os profissionais de Odontologia iniciem seus cursos.

O Instituto Prestige conta com diversos formatos de cursos presenciais e online, adaptados às necessidades dos alunos.