Intensifica Operação Natal em toda região

Policiamento aumenta neste período do ano

Até o dia 26 de dezembro, o Batalhão de Polícia Rodoviária intensifica o policiamento nas rodovias estaduais do Paraná com a “Operação Natal”, considerando o maior fluxo de veículos e pessoas.

A intensificação ocorre com operações voltadas a inibir o excesso de velocidade e o consumo de bebida alcoólica vinculada a condução veicular, principais causas de sinistros em rodovias.

Além disso, equipes táticas, ROTAM e Canil, estarão sendo aplicadas, visando o combate a crimes, como tráfico de armas, drogas, contrabando e descaminho.

O Batalhão orienta aos condutores que forem viajar no feriado para que verifiquem a manutenção básica do veículo, como nível de óleo, condições dos pneus, luzes veiculares e também, a regularidade da documentação do veículo e do condutor para que estejam aptos para trânsito nas vias do estado.