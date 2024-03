Intensificadas OBRAS em S. Antônio (vídeos)

Ritmo ágil pode antecipar previsões de conclusão

O Prefeito Professor Zezão e o secretário municipal de Planejamento, Alexandre Levatti, estiveram com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, em Curitiba.

Na oportunidade, trataram de obras na cidade. Uma das principais, a revitalização das avenidas Oliveira Motta e José Palma Rennó tem previsão oficial de conclusão para início de 2025, mas pelo ritmo atual pode terminar antes.

Custará R$ 9,8 milhões, sendo R$ 7,5 milhões da Secretaria de Infraestrutura e Logística, e R$ 2,361 milhões de contrapartida municipal. Em poucas semanas, estará no centro todo com valorização imobiliária extraordinária e movimentando comércio.

Estão sendo executadas obras de drenagem urbana, recomposição de pavimento, recape asfáltico, faixa elevada, lombadas, calçada central com plantio de árvores, grama e bicicletários, ciclofaixa, rampas de acessibilidade e sinalização horizontal e vertical.

Os investimentos beneficiam não só a cidade, mas toda a região, uma vez que o fluxo entre as cidades é muito intenso.

“Será uma verdadeira revolução positiva com a arquitetura e o visual bem modernos e facilitando a mobilidade”, afirma Levatti.

As obras de pavimentação das ruas do Parque Alvorada também evoluem. com investimento de R$ 5.437.000,00. O governo do Estado, através da SEIL, são R$ 2.500.000,00 e a prefeitura mais R$ 2.937.000,00.

A obra é da R.M. Rezende com a pavimentação de mais de 21 metros quadrados de ruas.

Com revestimento asfáltico, meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito e drenagem. O contrato prevê finalização em menos de um ano.