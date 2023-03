Intensificado campus da UENP em Santo Antônio da Platina

Visita técnica do deputado Luiz Cláudio Romanelli e do prefeito Zezão Coelho

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli esteve na tarde desta quinta-feira (dia dois) em Santo Antônio da Platina, acompanhado do prefeito José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, fazendo uma visita técnica na antiga Escola Agrícola, na PR-439 (trecho entre Ribeirão do Pinhal), visando a possível instalação de um campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) no local.

A visita teve como objetivo ampliar as tratativas junto ao Governo do Estado para reforma das instalações já existentes e a possibilidade de abertura do curso inédito de graduação em Agrocomputação através da universidade.

Uma equipe técnica com engenheiros da Uenp também esteve no local pela manhã para fazer a medição do imóvel, que possui 12 salas de aula, refeitório, dormitórios e quadra poliesportiva.

Segundo o prefeito professor Zezão, o objetivo é criar um novo campus para sediar cursos inéditos através da universidade, ofertando o ensino superior gratuito dentro do município.

Fruticultura – Está previsto para junho deste ano o vestibular para o curso de Tecnólogo em Fruticultura em Santo Antônio da Platina.

As aulas serão realizadas no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Inovação (CDTI) que funcionará como uma extensão da UENP. Serão disponibilizadas 25 vagas para o período noturno, abrindo as atividades da universidade no município.

Serão três anos do curso, que é considerado de ensino superior.