Invade casa para roubar mas é morto por neta da vítima (assista os vídeos)

Homem de 44 anos recebeu golpe de facão no pescoço

O corpo de Cledilson Terra de Oliveira (foto), de 44 anos, foi sepultado na manhã deste domingo, dia 16, no Cemitério de Ibaiti. Ele faleceu na noite de sexta-feira, dia 14, durante luta corporal ao tentar roubar uma idosa na zona rural de Japira, município distante a 14 quilômetros.

Filho de ex-vereador, era casado e tinha um filho. Pessoas próximas relataram que sempre foi honesto, trabalhou na Funerária Unipaf e também como motorista na área da saúde nas cidades de Sapopema e Jaboti.

Ele tinha problemas com crack, chegou a ser internado, saiu, mas depois de um período continuou consumindo como usuário.

Com seu Chevrolet Celta como veículo (vídeos), tinha invadido e roubado uma TV numa casa no povoado chamado Guapé e na sequência (provavelmente sob efeito da droga) arrombou outra residência, onde agrediu uma idosa de 88 anos exigindo dinheiro.

Só que a neta dela estava junto e com um facão atingiu com golpe único o pescoço do invasor de forma fatal.

Câmeras mostraram tudo.

O laudo da necropsia ainda não saiu. O inquérito ainda não foi concluído.